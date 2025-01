AGORA: Jovem é baleado e socorrido em estado grave no Colúmbia

Um homem, ainda não identificado, foi baleado e socorrido em estado grave durante a noite desta terça-feira (21), no cruzamento da Avenida Uraçá com a Rua Maicurú, no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, a vítima estava na esquina quando foi baleado por um 'amigo'. Ele foi atingido no peito, na costela e no braço por disparos de calibre .22.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, socorrendo a vítima e a encaminhando para a Santa Casa em estado grave.

Após a apuração no local, a Polícia Militar realizou diligências à procura do autor, que teria fugido em uma Uno azul. Instantes depois, ele foi preso em uma das ruas do Bairro Jardim Anache.

