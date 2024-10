AGORA: Jovem fica ferida em shopping da Capital

Uma jovem de 18 anos, que não teve o nome divulgado, ficou ferida na doca 1 do Shopping Campo Grande durante a tarde desta terça-feira (15). A informação inicial aponta que ela teria se ferido propositalmente.

Conforme o apurado pela reportagem, junto a assessoria do centro comercial, uma equipe da brigada de emergência prestou os primeiros atendimentos para a vítima. Eles então acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que levaram a mulher para uma unidade de saúde.

Confira a nota emitida pelo shopping:

"Informamos que nesta terça-feira (15) nossa equipe prestou os primeiros atendimentos a uma cliente por meio de nossa brigada de emergência. O SAMU foi acionado e a jovem foi encaminhada para uma unidade de saúde."

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

