AGORA: Motoentregador tem fratura exposta no pé após acidente no Nova Lima

Um motociclista, de 28 anos, que não teve a identidade revelada, ficou com uma fratura exposta no pé após sofrer um acidente no fim da tarde desta quarta-feira (23), na Avenida Zumira Borba, no bairro Nova Lima.

Segundo informações obtidas pelo JD1 no local, o rapaz é motoentregador e estava indo fazer uma entrega. Ele seguia pela via, sentido a Avenida Consul Assaf Trad, quando colidiu com um Volkswagen Jetta que seguia no sentido contrário.

O motorista do carro alegou não ter visto a moto ao tentar entrar no estacionamento de uma loja, por causa do sol.

Equipe do Samu esteve no local, onde prestou os primeiros atendimentos médicos ao motociclista. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também