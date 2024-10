Amigos de Itaquiraí morrem durante acidente grave com carro de luxo no Paraná

Os jovens sul-mato-grossenses Jhonatan Silva Rodrigues, Alison Neves Rodrigues e Valter de Lima, morreram durante a tarde de terça-feira (22) em um grave acidente na ‘Estrada Boiadeira’ ou BR-487, localizada entre os distritos de Serra dos Dourados e Santa Eliza, em Umuarama, no Paraná.

Conforme as informações do site Portal do Conesul, as vítimas estavam em um Volkswagem Voyage quando, acabaram colidindo contra um Audi A3 que seguia na direção contrária.

Testemunhas contaram as autoridades que o condutor do carro de luxo, de 20 anos, teria perdido o controle de direção em uma curva, invadindo a pista contrária e batendo de frente com o carro em que os meninos estavam.

Por conta da gravidade da colisão, os três morreram ainda no local. O motorista do Audi foi socorrido, sendo levado para um hospital da região e o estado de saúde dele não chegou a ser atualizado.

Ainda segundo o portal, os jovens trabalhavam juntos em uma empresa de montagem industrial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também