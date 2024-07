Após bater picape em poste, motorista bêbado surta e agride policiais na Capital

Motorista, de 37 anos, com visíveis sinais de embriaguez, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (26), após bater a picape Fiat Strada que conduzia em um poste, na Avenida Duque de Caxias, região da Vila Nova Campo Grande, e ainda agredir um policial militar com um soco no rosto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o condutor ainda tentou alterar a cena do local, indicando que seu genro era quem estava dirigindo o veículo no momento da batida.

Porém, dois militares que estavam lotados na Academia de Polícia Militar, explicaram que o genro do motorista chegou posteriormente ao local. Ao ser confrontado sobre a versão, o suspeito passou a se alterar, começando a gritar e desacatar a equipe de militares presente no local.

Quando foi dado voz de prisão e a tentativa de colocá-lo no compartimento de presos da viatura, ele desferiu um soco no rosto do policial, que precisaram utilizar spray de pimenta para conter os avanços do indivíduo. Após muita resistência, ele foi preso.

Ele também proferiu ameaça e jurou o PM de morte. A picape foi recolhida ao pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), pois estava com o licenciamento vencido.

O condutor ao ser encaminhado para a delegacia apresentava forte odor de álcool, olhos vermelhos, exaltação, agressividade, entre outros sinais presentes, que comprovavam a embriaguez, já que ele recusou o teste do bafômetro.

O caso foi registrado como desobediência, resistência, ameaça, desacato, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e prejudicar a cena do local a fim de induzir a erro o agente policial.

