Após homem morrer em tiroteio no Colibri, família 'quebra tudo' em bar do suspeito

Após a morte de Roquilano Rodrigues de Almeida, de 58 anos, durante troca tiros com dois homens no fim da manhã de hoje (23), no Jardim Colibri, em Campo Grande, a família da vítima se revoltou com um dos suspeitos de ter cometido o crime.

Saiba Mais Polícia Homem morre durante tiroteio com ladrões de moto no Colibri

Segundo informações apuradas pela equipe do JD1 no local, os familiares se revoltaram com a morte de Roquilano e passaram a 'quebrar tudo' no bar do suspeito. A casa onde houve a troca de tiros, na Rua Catuaba, e resultou na morte do homem, também foi invadida pela família.

O caso

Conforme já divulgado pelo portal, as informações policiais repassadas a imprensa pela delegada da DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Cynthia Gomes, a vítima foi até o local para tirar satisfações com algumas pessoas que estavam no imóvel por conta do furto de uma moto.

Testemunhas contaram para as autoridades que Roquilano teria tido uma discussão, seguida de uma troca de tiros com dois homens. Durante o tiroteio, ele foi alvejado no tórax e acabou falecendo na calçada.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Homem morre durante tiroteio com ladrões de moto no Colibri

Deixe seu Comentário

Leia Também