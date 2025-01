Homem morre durante tiroteio com ladrões de moto no Colibri

Roquilano Rodrigues de Almeida, de 58 anos, morreu ao trocar tiros com dois homens, ainda não identificados durante o final da manhã desta quinta-feira (23), no Jardim Colibri, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais repassadas a imprensa pela delegada da DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, Cynrhia Gomes, a vítima foi até o local para tirar satisfações com algumas pessoas que estavam no imóvel por conta do furto de uma moto.

Testemunhas contaram para as autoridades que Roquilano teria tido uma discussão, seguida de uma troca de tiros com dois homens. Durante o tiroteio, ele foi alvejado no tórax e acabou falecendo na calçada.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

