Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol

Rafael Anjos Martins, de 28 anos, que ficou 52 dias em coma após ingerir gin adulterado comprado em uma adega na Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo, morreu nesta quinta-feira (23).

Desde o dia 1º de setembro, quando foi diagnosticada a intoxicação por metanol, ele ficou dependente de ventilação mecânica e não apresentou fluxo sanguíneo cerebral. Rafael ficou internado na UTI de um hospital de Osasco, na Grande São Paulo.

O laudo médico de Rafael constatou que seu corpo tinha 155 mg/l de metanol. Segundo o g1, com valores acima de 100 mg/l, é grande a chance de entrar em coma profundo, ter lesão cerebral extensa e morte.

Até agora, o governo de São Paulo confirmou sete mortes por intoxicação por metanol. A morte de Rafael ainda não foi contabilizada.

A mãe, Helena Martins, afirmou que o "filho descansou".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também