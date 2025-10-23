Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Após mais de 50 dias em coma, morre jovem que bebeu gin adulterado com metanol

Rafael Anjos Martins estava na UTI de um hospital de Osasco, na Grande São Paulo

23 outubro 2025 - 17h24Brenda Assis

Rafael Anjos Martins, de 28 anos, que ficou 52 dias em coma após ingerir gin adulterado comprado em uma adega na Cidade Dutra, Zona Sul de São Paulo, morreu nesta quinta-feira (23).

Desde o dia 1º de setembro, quando foi diagnosticada a intoxicação por metanol, ele ficou dependente de ventilação mecânica e não apresentou fluxo sanguíneo cerebral. Rafael ficou internado na UTI de um hospital de Osasco, na Grande São Paulo.

O laudo médico de Rafael constatou que seu corpo tinha 155 mg/l de metanol. Segundo o g1, com valores acima de 100 mg/l, é grande a chance de entrar em coma profundo, ter lesão cerebral extensa e morte.

Até agora, o governo de São Paulo confirmou sete mortes por intoxicação por metanol. A morte de Rafael ainda não foi contabilizada.

A mãe, Helena Martins, afirmou que o "filho descansou".

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Polícia
Homem que invadiu casa para matar idoso é preso em Bela Vista
Ilustrativa
Polícia
Jovem morre ao tomar 'Tadalafila' antes de jogar bola com amigos
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
Depac de Dourados, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher trans coloca fogo na própria casa após sair nua na rua em Dourados
O suspeito foi preso momentos depois
Polícia
Assassino é preso bebendo em bar após homem a facadas durante briga em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é esfaqueado durante role em tabacaria do Jardim Pênfigo
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Preso após briga com namorada tenta subornar PMs na Capital: 'quanto quer para me liberar?'
Drogas foram apreendidas
Polícia
PF prende dois homens e apreende 2,5 toneladas de drogas em barracão na Capital

Mais Lidas

O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital