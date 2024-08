Após 'rala e rola' e 24h no motel, casal tenta sair sem pagar no Vilas Boas

Casal jovem, de 18 e 20 anos, causou um alvoroço após tentar sair sem pagar de um motel na região do Vilas Boas, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira (19). O caso gerou a presença da polícia e todos os envolvidos foram para a delegacia.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a responsável naquele momento pelo motel indicou que os jovens estavam há mais de 24 horas no estabelecimento e estariam se recusando a pagar e insistiam em deixar o local sem arcar com a conta.

O jovem sempre afirmava que conseguiria o dinheiro, mas com o passar das horas, nada foi feito, nem mesmo o pagamento. A responsável indagou que chamaria a segurança e foi confrontada pelo rapaz, dizendo "pode chamar quem quiser".

Assim, a Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Questionando o casal sobre a situação no motel, eles afirmaram que houve uma troca de funcionários e que passaram o valor errado das horas oferecidas pelo estabelecimento.

No entanto, mesmo na presença da equipe policial, foram apresentadas diversas versões e não houve o pagamento, sendo assim, o casal e a responsável pelo motel foram encaminhados para a delegacia.

O caso foi registrado como ameaça e outras fraudes.

