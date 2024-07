Após ver as contas de água e luz aumentarem, mulher denuncia vizinho por 'gato'

Uma mulher, de 29 anos, procurou a Delegacia de Polícia Civil de Camapuã para denunciar o vizinho, de 33 anos, por furtar sua água e sua luz. O crime tem acontecido desde abril deste ano e tem gerado transtornos, como o aumento das contas devido ao consumo.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado na segunda-feira (15), a vítima mora com a avó e o filho, de apenas 7 anos, no imóvel. Acontece que, desde abril viu as contas aumentarem de maneira absurda.

Ao prestar atenção na fiação, ela suspeitou que estava sendo furtada pelo vizinho. Durante a madrugada, em um desses dias, ela viu o rapaz com um alicate nas mãos. A vítima chegou a questionar o homem sobre o furto, mas ele apenas retirou os fios e entrou para dentro de casa sem responder.

Porém, durante o dia, a fiação clandestina estava no lugar novamente, evidenciando os furtos. Apesar do homem começar a tirar e colocar os fios na rede da vítima, dificultando o envio de Perícia Técnica no local, a vítima fez registros fotográficos da ação.

A ocorrência foi registrada como furto qualificado com abuso de confiança, mediante fraude ou escalada e destreza, na forma tentada.

