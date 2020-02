Aposentada com R$ 2,5 mil de pensão, furta mercado "por dificuldades"

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa na terça-feira (25), por furtar produtos no valor de R$ 678 de um mercado atacadista em Dourados, porém ela foi liberada após pagar R$ 1.045 mil de fiança.

A autora foi flagrada por funcionários do estabelecimento no pátio, com vários produtos dentro do carrinho de compras, porém, sem realizar o pagamento no caixa.

A aposentada por invalidez, disse receber R$ 2,5 mil de pensão e alegou passar por dificuldades para cometer o ato. Ela já havia sido presa pelo mesmo crime outras três vezes.

Após o flagrante, ela foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e autuada pelo crime.

Horas depois, teve fiança paga para responder em liberdade.

