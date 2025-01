Armado com um arpão, homem ameaça matar os filhos durante briga em Paranaíba

Um homem, que não teve o nome divulgado, acabou sendo preso após brigar com a esposa e usar um arpão para ameaçar os filhos de morte durante a tarde de quinta-feira (2), em Paranaíba.

Conforme o registro policial, divulgado pelo site RCN 67, o homem seria surdo-mudo e teve uma briga com a esposa. Em determinado momento, durante a confusão, os filhos precisaram intervir.

Porém, a ação deixou o homem irritado. Ele foi para o quarto e ao voltar estava armado com um arpão, ameaçando matar seus filhos.

A Polícia Militar deslocou com as partes envolvidas até esta Delegacia de Polícia Civil e o autor negou ser encaminhado e desobedeceu a ordem dos policiais que usaram de força física para conter sua condução coercitiva até a presença do agente de polícia para ser ouvido.

Uma intérprete de libras acompanhou a ocorrência na delegacia.

