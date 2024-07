Assassinado na Moreninha, rapaz escondia mais de 10kg de drogas em geladeira

Fabio Erick de Souza, de 25 anos, morto com vários disparos, entre eles de escopeta, escondia mais de 10 quilos de drogas em uma geladeira, na residência onde morava, na avenida Alto da Serra, na Moreninha, em Campo Grande. Ainda não há informações sobre a motivação para o crime.

Conforme informações do boletim de ocorrência, durante o trabalho investigado no cena do crime, a polícia encontrou cerca de 18 pacotes de maconha, que no total, pesaram 10,7kg e foram entregues na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Ainda foram encontradas duas balanças de precisão utilizada na separação das drogas e uma faca de serra.

O caso foi registrado como homicídio simples e tráfico de drogas.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o crime aconteceu quando a vítima ainda estava na própria residência e foi surpreendida com a chegada dos suspeitos.

Eles estacionaram o veículo, um Chevrolet Celta, de cor prata, e foram em direção ao portão da casa de Fabio. Mesmo da calçada e com a presença de testemunhas no imóvel ao lado, não titubearam em disparar diversas vezes com as armas que atingiram a vítima, dentro da casa.

Ainda conforme relatado e apurado pela reportagem, as armas utilizadas seriam escopetas de calibre 12. Alguns dos disparos efetuados atingiu a cabeça e abriu um 'buraco' na parte lateral direita do crânio da vítima, deixando uma poça enorme de sangue.

Após o crime, os dois suspeitos entraram no veículo e fugiram pela mesma avenida. Pouco tempo depois, a Polícia Militar foi informada que um carro foi encontrado incendiado em uma estrada vicinal na região.

