Baleado em confronto com o Choque, estava evadido e havia furtado universidade

Foi identificado como Victor Gabriel Gomes, de 28 anos, o baleado em confronto com o Batalhão de Choque na noite desta quarta-feira (11), na região do Alves Pereira, em Campo Grande. Ele estava evadido do sistema prisional e ainda era acusado ter furtado celulares em uma universidade na região na última quinta-feira (5).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque passou a realizar diligências no intuito de abordar o suspeito, visto que ele estaria usando o celular furtado, mesmo com o WhatsApp conectado na versão web em um computador da faculdade.

Durante as rondas, os policiais avistaram um grupo de pessoas e foram realizar a abordagem, quando Victor não obedeceu à ordem, saiu correndo na tentativa de empreender fuga e chegou a colocar a mão na cintura para pegar algo, quando o militar agiu com intuito de neutralizar a reação do suspeito.

O tiro atingiu a panturrilha direita do suspeito de furto. Os próprios policiais prestaram atendimento ao indivíduo e posteriormente uma equipe encaminhou ele para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, onde posteriormente foi transferido para a Santa Casa, ficando sob escolta.

Ficou constatado que Victor Gabriel Gomes estava evadido do Centro Penal Agro-Industrial Gameleira e estava com um mandado de prisão em aberto. Ainda durante as abordagens realizadas ao grupo de pessoas, outra equipe do Choque encontrou Venicius Anderson Ferreira, de 30 anos, que também estava evadido do presídio da Gameleira. Ele tem diversas passagens por roubo.

Após os procedimentos, a Polícia Científica também esteve pelo local para os procedimentos de praxe.

Veja o momento da perseguição:

