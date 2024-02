Bandido é preso após invadir residências para roubar e ameaçar moradores no Coophavila

Ao chegar em casa na madrugada deste domingon (18), uma moradora foi surpreendida e ameaçada por um homem em sua varanda no Coophavila II.



A mulher acionou a Polícia Militar, afirmando que o indivíduo, estava com uma mochila preta e ao ser flagrado, ameaçou a moradora, fazendo menção de que estaria armado e a vítima saiu correndo do imóvel.



Os militares foram até o endereço e encontraram o invasor, identificado como Fábio Maciel de 43 anos no quintal de outra residência.



Vizinhos informaram que uma terceira casa também tinha sido invadida pelo suspeito. Uma moradora informou que o mesmo cidadão havia usado uma picareta para arrombar a porta dos fundos de sua casa pouco antes da chegada da PM e também ameaçou a vítima.



Com ajuda dos vizinhos, os policiais encontraram a mochila usada pelo suspeito e a moradora que acionou as autoridades, reconheceu seus pertences.



Já na delegacia, Depac Cepol, entre os objetos furtados, foi constatado a existência de cigarros eletrônicos contrabandeados de posse da vítima. A ocorrência foi registrada para apuração do crime de contrabando.

