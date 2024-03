Um dos homens, que morreu durante confronto com as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na manhã desta quarta-feira (27) em Itaporã, foi identificado como Ageu de Souza Torres, vulgo Negrete. Ele estava foragido do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande.

Conforme o site Itaporã News, Negrete era faccionado e já havia sido preso no ano de 1998, junto com Wanderson Nilton de Paula Lima, vulgo Andinho do PCC, em um assalto a banco ocorrido em Deodápolis.

Confronto – Hoje, equipes do faziam diligências pela região para tentar localizar os possíveis autores do roubo de uma Fiat Strada cinza, que havia acontecido na sexta-feira (22).

Ao chegar no endereço, os policiais foram recebidos a tiros. Eles então revidaram a injusta agressão, alvejando os assaltantes. Os homens foram socorridos ainda com vida, porém, não resistiram aos ferimentos e faleceram.

Durante vistoria no imóvel, as autoridades encontraram artefatos explosivos, que possivelmente seriam utilizados em crimes na região de fronteira. Por conta do perigo iminente de explosão, o Grupo de Bombas de Explosivos do Batalhão de Operações Especiais foi acionado.

A identidade do outro morto segue desconhecida pelas autoridades policiais.

