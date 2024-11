Bandido paraguaio que roubou R$ 20 mil de família em Ponta Porã morre na fronteira

O bandido paraguaio Eleno Martinez Cabrera, de 50 anos, morreu após invadir uma casa e roubar R$ 20 mil de uma família no Bairro São Vicente de Paula, em Ponta Porã. Ele foi deixado para trás pelos comparsas após ser baleado. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (18).

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender um caso de roubo. Ao chegar no local, encontraram um homem no chão, caído e ferido por um tiro no braço. Uma testemunha contou que socorreu às vítimas e acertou um dos bandidos, que ficou caído próximo aos trilhos do trem na fronteira com o Paraguai.

Para os policiais, a família detalhou que estava na sala de casa quando dois homens entraram fazendo a filha do casal como escudo, após a abordarem na rua. Os bandidos perguntaram de um dinheiro, cerca de R$ 20 mil e antes de fugir, amarraram as vítimas com pedaços de calça jeans.

Uma testemunha ajudou a família a se livrar das ‘cordas’ e apontou onde o terceiro bandido estava. Eleno foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado ao Hospital Regional, mas não resistiu ao ferimento e acabou falecendo antes de passar por cirurgia.

No local, os policiais apreenderam uma pistola banhada a ouro. O caso foi registrado como homicídio, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e pelo curso de pessoas.

