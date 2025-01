Batalhão de Choque é acionado e contém invasão de fazenda em Dourados

Os policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram acionados após o grupo FCL (Frente Camponesa de Luta), com aproximadamente 60 pessoas, tentar ocupar a fazenda São Marcos, em Dourados, durante a manhã de domingo (19).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar da cidade foi acionada para conter a invasão, mas não tiveram sucesso e precisaram pedir o apoio do Choque. Ao chegar no local, os militares encontraram cerca de 60 pessoas e deram inicio aos trabalhos de negociação de retirada.

Porém, diante da negativa, as tropas foram posicionadas no terreno. Os militares passaram a usar munição química para afastar os invasores. Após isso, o grupo desistiu de dar prosseguimento à ação e pediu um tempo para retirar seus pertences do local.

Durante a contenção, os policiais apreenderam facão, foice, enxada, Miguelito, tábuas de madeira com pregos, arame farpado, Coquetéis molotov prontos sendo que um deles estava com rojão acoplado, fogos de artifício, garradas vazias e gasolina em galões.

O arrendatário acompanhou a atuação e cedeu veículos para a retirada dos materiais dos invasores. O caso foi então registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade e será investigado.

