Bêbado é preso por agredir amiga em Nova Andradina

Um homem de 30 anos foi preso por dirigir bêbado e bater em uma mulher, de 23 anos, na manhã deste domingo (17), em Nova Andradina.

A Polícia Militar foi acionada, e segundo a vítima, que é amiga do suspeito, eles estavam conversando na Rua Eugênia Oliveira Lima, no Conjunto Habitacional Argemiro Ortegamas, e em dado momento eles começaram a discutir.

Foi quando o homem a agrediu, jogando-a no chão, na qual ela bateu o rosto. O suspeito foi abordado pela polícia dirigindo um VM/Gol da cor verde, durante diligências. Ele estava embriagado.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde realizou o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele foi preso em flagrante e o carro levado para o pátio do Detran por estar com licenciamento vencido.

Já a vítima passou por exame de corpo de delito no Hospital Regional.

