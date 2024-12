Bêbado, rapaz é esfaqueado e não consegue dar detalhes do crime no Lageado

Rapaz, de 33 anos, foi esfaqueado durante a madrugada desta terça-feira (31), na rua Pedro Dib, no Parque do Lageado, em Campo Grande. Por estar com sinais de embriaguez e aparentemente drogado, ele teve dificuldades para relatar sobre o crime.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava fazendo patrulhamento na região, quando um motorista de aplicativo foi até a equipe e explicou que havia um homem esfaqueado na via pública.

Ao chegar no endereço indicado pela testemunha, os policiais encontraram o rapaz deitado com uma camiseta amarrada no bíceps em seu braço esquerdo, semelhante a um torniquete, feito por populares.

A vítima apresentava um corte profundo na altura do antebraço e um leve corte no tríceps, mas ambos ferimentos não atingiram nenhuma artéria, mas o sangramento estava bastante ativo. Questionado quem seria o agressor, o rapaz apontou um nome para os militares, mas que não estava por perto.

Contudo, questionado sobre outros detalhes, ele não soube dizer mais informações, nem onde residia o suspeito, nem como seria o agressor, nem mesmo a motivação a vítima conseguiu explicar diante da condição, pois estava visivelmente embriagado e drogado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros atendimentos no local e o encaminhou para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

