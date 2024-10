'Belo adormecido' tira soneca em fios da rede elétrica no Coophavila II

Homem, ainda não identificado, mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar ao dormir em fios da rede elétrica no cruzamento a Rua Lúcia Martins Coelho com a Rua da Península, localizada no Bairro Coophavila II. O caso aconteceu durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (3).

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, quando os moradores saíram do imóvel para ir trabalhar viram o homem entre os fios da rede elétrica. Por conta da posição, as testemunhas suspeitaram que ele estaria morto.

As equipes de socorro foram então acionadas, mas antes dos policiais chegarem ao local o ‘dorminhoco’ levantou e saiu andando, como se nada tivesse acontecido.

A reportagem levantou ainda que o furto de fios é frequente na região. Por meio de nota, a Energisa informou que os cabos são de telefonia.

“Não houve interrupção do fornecimento de energia e equipes da concessionária deram suporte ao Corpo de Bombeiros na ocorrência”, explicou.

