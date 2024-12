BMW furtada no Mato Grosso foi apreendida pela PRF em Bataguassu

Uma BMW roubada foi recuperada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na tarde da última quinta-feira (5), em Bataguassu - a 348 km de Campo Grande.

Os policiais fiscalizavam a BR-267 quando abordaram uma BMW/X3. Durante a operação, a equipe descobriu que o veículo possuía registro de furto desde o último dia 4, em Sinop, no Mato Grosso.

O motorista disse ter comprado o automóvel em uma garagem e que teria pago com cheques.

O condutor e um passageiro foram encaminhados à Polícia Civil em Bataguassu.

