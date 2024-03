Bolsonaro nÃ£o Ã© indiciado por "importunar" uma baleia jubarte

A Polícia Federal (PF) apurou se o ex-presidente, Jair Bolsonaro, importunou uma baleia jubarte durante um passeio de jet ski, em São Sebastião, no litoral de São Paulo no ano passado. A investigação chegou a conclusão que não vai indiciá-lo.

Para o delegado responsável pela investigação, Breno Adami Zandonadi, as condutas de Bolsonaro se mostraram inadequadas, mas as provas apresentadas não mostram molestamentos previstos no tipo penal. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Federal (MPF) que também pode solicitar mais diligências.

No Brasil, é proibida a pesca e “molestamento intencional” desses animais nas áreas litorâneas. Quem cometer tal crime, pode pegar uma pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também