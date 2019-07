Brasileira é encontrada morta em quarto de hotel no Chile

Sarah Chaves, com informações do G1

A brasileira Giovanna Elias Bardi, 35 anos, era de Sorocaba (SP), e foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel em Santiago, no Chile, fazia a primeira viagem sozinha. A causa da morte da jovem ainda é desconhecida. Não há previsão para a liberação do corpo para o velório e enterro no Brasil.

Giovanna fazia uma viagem de quatro dias pelo Chile. O último contato com o namorado e a mãe foi feito na noite de quinta-feira (4), a família se preocupou quando ela não atendeu ligações e não respondeu mensagens na manhã de sexta-feira.

Em entrevista ao G1, o namorado Leandro Bonello disse que a última viagem do casal, que estava junto desde maio, foi há um mês para Foz do Iguaçu, no Paraná. “Momentos que ficarão marcados para sempre em meu coração. Onde quer que esteja que ela sinta-se amada, abraçada. A ficha está difícil de cair", diz.

Contudo, Giovanna Elias Bardi pretendia ficar quatro dias no Chile e nos próximos meses visitar sozinha o Machu Picchu, no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru.

Ao G1, o Itamaraty informou o caso foi encaminhado para o Consulado em Santiago. Leandro Bonello e a mãe de Giovanna estão na capital chilena e fazem os trâmites para o translado do corpo ao Brasil.

Segundo Leandro, eles conseguiram entrar em contato com o hotel onde ela estava hospedada e foi informado que não poderiam entrar no quarto. Após insistir, os funcionários a encontraram desacordada e chamaram o resgate.

O hotel onde Giovanna estava não quis prestar declarações.

Deixe seu Comentário

Leia Também