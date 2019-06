Jovem que espancou a namorada é procurado pela polícia

Brenner Alves Correa, 21 anos, agrediu violentamente a namorada, uma jovem de 26 anos, no último domingo (23) e fugiu, em Porto Murtinho.

De acordo com informações policiais, no dia do crime a vítima disse ao namorado que iria sair, Brenner não queria que ela fosse, mesmo assim a jovem saiu. Em uma via pública da cidade, o agressor a encontrou e começou a desferir socos em várias partes do corpo, causando um corte na parte superior do nariz.

A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde onde foi atendida e liberada, no dia seguinte, o agressor foi até a residência da namorada e ela chamou a polícia. A guarnição orientou que a jovem dormisse em outro lugar, ela foi para a residência de sua comadre.

Mais tarde, a polícia recebeu uma denúncia do paradeiro do jovem, a guarnição foi até o local e quando o agressor viu a viatura, saiu correndo e não foi alcançado. Diante dos fatos, a vítima solicitou medida protetiva e resolveu representar contra o agressor. Ele está sendo procurado pela polícia.

