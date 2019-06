Vídeo - Idoso passa mal e morre após ganhar carro em bingo

Rauster Campitelli, com informações do R7

Um idoso que participava de um bingo passou mal ao ganhar uma caminhonete 0 km em sorteio no último domingo (23) em Lajinha, interior de Minas Gerais. Segundo informações da Record TV, ele chegou a ser levado com vida para o hospital, mas não resistiu e morreu. A cena foi transmitida ao vivo na página da SSP (Sociedade São Vicente de Paula).

Nas imagens é possível ver quando o locutor chama a letra U-42 e as pessoas indicam um vencedor. Ele ainda ressalta que o computador sinaliza três vencedores, mas só o idoso se aproxima para buscar o prêmio. O ganhador, que estava no meio da multidão, foi identificado como José Antônio.

O idoso sinaliza com a cartela e começa se aproximar para a conferência dos números. Quando chega ao palco, ao som da trilha da vitória, ele passa mal e acaba caindo no chão. Então os apresentadores pedem a presença de um médico no palco e solicitam a ajuda da Secretaria Municipal de Saúde.

