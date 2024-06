Brasileiro atropela e mata paraguaia ao socorrer amigo picado por cobra na fronteira

A paraguaia Naiara Achucarro, de 33 anos, morreu ao ser atropelada por um brasileiro, de 49 anos, em uma rodovia que liga as cidades de Bella Vista do Norte e Sargento José Félix López, no Paraguai.

Conforme as informações da Polícia Nacional, a vítima estava em uma moto quando acabou sendo atingida por uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida pelo brasileiro.

Para as autoridades, o brasileiro disse que estava levando um homem para o hospital, pois ele havia sido picado por uma cobra. Devido a pressa, não conseguiu evitar o acidente quando a motocicleta cruzou seu caminho.

Naiara chegou a ser socorrida pelo motorista até o hospital, onde ela ainda chegou com vida, segundo o site Futura FM 97. Porém, a condutora acabou falecendo momentos depois.

Diante da situação, o brasileiro foi preso pelas autoridades paraguaias. O caso é investigado.

