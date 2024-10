Briga entre irmãos termina com os dois detidos pela polícia em Nova Andradina

Dois irmãos, de 40 e 41 anos, acabaram detidos pela Polícia Militar no sábado (19) após uma discussão entre eles evoluir para uma briga, com troca mútua de agressões, na Rua da Saudade, no Bairro Guiomar Soares, em Nova Andradina.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a briga teve início após um deles acusar o sobrinho, filho do outro, de ter furtado um macaco hidráulico que estava em sua caminhonete. A briga acabou evoluindo para vias de fato – agressões físicas –, com os dois se agredindo mutualmente, momento em que moradores acionaram a Polícia Militar.

No momento em que chegou ao local, a guarnição se deparou com os irmãos, que aparentavam estarem embriagados, trocando agressões.

Eles foram detidos e conduzidos até a 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.

