Briga por prostituição motivou incêndio que deixou mulher trans queimada na Capital

O incêndio criminoso que deixou uma mulher trans, 31 anos, gravemente ferida foi motivado por uma briga decorrente de serviços de prostituição. A autora seria outra garota de programa, identificada no meio apenas como 'Baby'. O caso aconteceu durante a madrugada desta domingo (19), no Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local encontraram a vítima caída no chão, já sendo atendida por uma unidade do Corpo de Bombeiros enquanto aguardavam o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), responsável por encaminhar a jovem para a Santa Casa.

um vizinho, testemunha do ocorrido, contou aos policiais que viu o momento que a autora se aproximou do local carregando um galão de gasolina. Baby então começou a jogar o líquido por debaixo da porta, ateando fogo em seguida. Ao ver a cena, o homem correu para pegar um extintor de incêndio e apagou as chamas.

Posteriormente, Baby voltou correndo armada com um facão para atacar a vítima, porém, foi impedida pelo homem e fugiu em seguida.

Uma amiga da jovem, que a acompanha no hospital, contou para a Polícia Militar que na noite de sábado elas tiveram uma discussão com a autora, decorrente de serviços de prostituição que elas exercem. Por trabalharem na noite, ela facilmente reconheceu a autora.

Os militares chegaram a fazer rondas pela região, mas não encontraram a mulher. O caso foi registrado e será investigado.

