Calheiro cai durante serviço e precisa ser socorrido na Capital

Um calheiro, de 59 anos, precisou ser socorrido ao cair de aproximadamente 5 metros de altura durante a tarde desta terça-feira (29), na Rua Izalda Ourique de Oliveira, localizada na Vila do Polonês, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, a proprietária do imóvel informou que o homem estava fazendo em cima de uma escada, fazendo o conserto de uma calha quando acabou caindo.

Por conta do impacto com o solo, ele teria batido as costas e apresentava dores na região da coluna, além de alguns problemas para movimentar o corpo. Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

O trabalhador foi imobilizado e levado para a Santa Casa, onde passaria por atendimento médico especializado.

