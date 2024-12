JD1TV: Imagens mostram Junior sendo alvejado após dar carona para atirador no Universitário

Polícia Homem leva tiro pelas costas após dar 'carona' para atirador no Universitário

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Junior Ferreira de Spuza, 42 anos, é baleado com ao menos quatro disparos de arma de fogo na noite de ontem (13), na Rua dos Pioneiros, região do bairro Universitário.

O flagrante mostra que a vítima levava o autor na garupa de sua moto, até o momento em que o atirador desce e dispara quatro vezes contra ele. A vítima foi atingida na bochecha e nas costas.