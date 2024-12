Homem leva tiro pelas costas após dar 'carona' para atirador no Universitário

Um homem identificado como Junior de 42 anos, foi morto com tiros no rosto e nas costas, na noite de sexta-feira (13), na Rua dos Pioneiros, região do bairro Universitário.

Conforme informações do boletim de ocorrência, imagens de câmeras mostram a vítima levava o autor na garupa de sua moto, até o momento em que o atirador desce e dispara algumas vezes contra ele. Um dos tiros atingiu a bochecha e os outros as costas.



Um agente da Polícia Militar que mora próximo ao local e ouviu os disparos e prestou os primeiros socorros ao ver a vítima ensanguentada ao chão, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A vítima sofreu uma para cardíaca devido aos ferimentos e vei a óbito dentro da unidade avançada do SAMU.

Ainda pelas imagens e possível ver um veículo Corolla branco que pode ter dado apoio a fuga do autor. O veículo da vítima uma Honda CG foi recolhida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O crime foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.



