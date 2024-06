Caminhoneiro morre esmagado durante grave acidente em Rio Verde

Um caminhoneiro, identificado apenas como Pablo, de 25 anos, morreu ao ser esmagado durante um grave acidente entre caminhões na Serra da Alegria, em Rio Verde de Mato Grosso. O caso aconteceu na noite de sábado (8).

Conforme as informações do site Edição MS, Pablo estava conduzindo um caminhão boiadeiro quando bateu na traseira de outro veículo do mesmo tipo. Por conta da força do impacto, a cabine do caminhão onde Pablo estava afundou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, trabalhando por cerca de 20 minutos para tentar retirar a vítima das ferragens, no entanto, ele acabou não resistindo. Várias latas de cerveja foram encontradas dentro de uma bolsa, que era levada por Pablo.

O outro veículo atingido acabou indo parar dentro do Córrego Feioso. O motorista conseguiu se soltar do cinto e saiu do córrego nadando.

