Campo-grandense é morto a tiros ao chegar no Paraguai para fazer compras

O campo-grandense Marcelo Batista Chaves, de 42 anos, foi morto a tiros durante a manhã desta quarta-feira (19), ao chegar no Paraguai para fazer compras. O crime aconteceu no Bairro Maria Victória, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Comissário da Polícia Nacional, Pedro Román, o brasileiro estava em uma Fiat Strada, quando foi surpreendido pelos atiradores, que estavam de moto.

Vários disparos, de pistola calibre 9mm, foram efetuados contra a vítima. O socorro chegou a ser acionado, mas quando as equipes chegaram ao local Marcelo já estava sem sinais vitais.

Equipes da perícia e da Polícia Nacional trabalharam na cena do crime, fazendo buscas para tentar localizar os autores. O caso é investigado.

