Carne de filhote de lhama, drogas e contrabando são apreendidos em fiscalização de Corumbá

Drogas, carne de lhama e várias mercadorias foram apreendidas durante uma fiscalização conjunta da Receita, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, realizada no domingo (30), no Posto Esdras, fronteira de Corumbá com a Bolívia.

Conforme as informações policiais, as equipes abordaram dois ônibus de viagem fretados, que seguiam para São Paulo. Com a equipe de cães farejadores, foram apreendidas três toneladas de mercadorias diversas irregulares e 50 kg de carcaças e carne de filhotes de lhama.

As equipes também apreenderam entorpecentes com dois passageiros. Eles transportavam 15 kg de skunk (supermaconha) e 500 gramas de cocaína em cápsulas e um litro de cocaína líquida.

Uma boliviana de 36 anos e angolano, de 30 anos, foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal por tráfico de drogas.

