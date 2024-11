Carreta pega fogo e fica completamente destruída na BR-262, em Água Clara

Uma carreta ficou completamente destruída após pegar fogo na BR-262, próximo à Fazenda Recanto do Lobo, em Água Clara. O caso aconteceu durante a noite de segunda-feira (4) e por sorte, ninguém ficou ferido.

Conforme as informações do site Fatos Regionais, o incêndio aconteceu no km-123 da rodovia, no momento em que a carreta, que estava sem carga, seguia viagem. O fogo se alastrou rapidamente pelo veículo.

Um caminhão pipa foi acionado para conter as chamas. Apesar dos esforços para combater o fogo, a carreta ficou completamente destruída. Até o momento, as causas do incidente são desconhecidas.

