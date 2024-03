Carro da secretaria de saÃºde de Mundo Novo se envolve em acidente grave na BR-163

Duas pessoas ficaram presas às ferragens de um carro, depois de um grave acidente de trânsito que envolveu o carro da Secretaria de Saúde de Mundo Novo, na BR-163, em Nova Alvorada.

Conforme as informações do site Alvorada Informa, a colisão foi entre uma carreta e um carro, que depois de colidirem atingiram o Fiat Siena, da Secretaria de Saúde. A carreta havia saído de Cuiabá e seguia para Dourados.

As vítimas das ferragens precisaram ser encaminhadas para o Hospital Francisco Ortega. Os ocupantes do veículo oficial, recusaram atendimento, uma vez que sofreram apenas escoriações pelo corpo por conta do acionamento dos airbags.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e a CCR MSVia, foram até o local, atendendo a ocorrência.

