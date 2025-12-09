Carro é apreendido com R$ 47,7 mil em produtos contrabandeados em Sidrolândia

Diversos produtos contrabandeados foram apreendidos na noite desta segunda-feira, dia 8, em Sidrolândia por uma equipe do Batalhão Rural da Polícia Militar. Os itens estavam escondidos em um Chevrolet Celta.

Entre as mercadorias estavam bolas de pneus, baterias para celular e caixas de cigarros, onde todos os itens estavam avaliados em R$ 47,7 mil.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, uma equipe estava realizando patrulhamento preventivo e ostensivo na cidade, quando avistaram o veículo em atitude suspeita e abordaram.

Nele foram encontrados diversos produtos de origem estrangeira e mercadorias proibidas no território nacional.

A mercadoria e o veículo foram encaminhados para a Receita Federal. O condutor do veículo foi autuado pelo crime de contrabando e descaminho.

Veja as mercadorias apreendidas:

10 bolas de pneus, totalizando 50 unidades de tamanhos variados;

10 pacotes de baterias para celulares (marca Global), totalizando 100 unidades;

1 caixa de baterias para celulares (marca Glass), totalizando 10 unidades;

10 caixas de baterias para celulares (marca Foxconn), totalizando 100 unidades;

2 caixas de cigarros, totalizando 100 maços;

3 caixas de cigarros (marca Euro), totalizando 150 maços;

1 caixa de cigarros (marca Eight), totalizando 50 maços;

1 caixa de óculos, totalizando 1.900 unidades;

