Casal de MS é preso por estupro no Mato Grosso

Um casal de Mato Grosso do Sul, de 37 e 31 anos, foram presos elo crime de estupro de vulnerável de uma criança de 11 anos. A vítima é filha da mulher.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil de Mato Grosso, a prisão ocorrida na noite de terça-feira (21), foi resultado de uma ação conjunta com a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Após o trabalho investigativo, a Delegacia de Sidrolândia (MS) notificou as autoridades do estado vizinho com a possibilidade do casal estar escondido em Itiquira. Contra eles havia mandados de prisão preventiva expedidos pela Comarca de Dois Irmãos do Buriti.

Eles foram então encontrados e detidos, sendo encaminhados para a Delegacia de Itiquira para a formalização das prisões e depois enviados à respectivas unidades prisionais.

