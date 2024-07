Casal é agredido com golpes de facão durante velório em Dourados

Um casal, de 60 e 51 anos, foi agredido com golpes de facão durante a tarde de quinta-feira (24), em um velório, que acontecia na Aldeia Bororó, área rural de Dourados. Eles estavam fazendo homenagens ao falecido, um indígena que morreu de causas naturais.

Conforme as informações iniciais, que constam no boletim de ocorrência divulgado pelo site Dourados News, ao chegar no local o casal foi atacado pela filha do falecido, de 36 anos. Em visível estado de embriaguez, ela teria usado um facão para atingir a cabeça do homem.

Vendo o marido apanhando, a mulher de 51 anos entrou na confusão, sendo atingida pelos golpes também. Para evitar mais agressões, o casal fugiu do local.

Depois disso, os dois procuraram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde detalharam pertencer à mesma comunidade religiosa do pai da agressora, afirmou também nunca ter tido desentendimentos com a família do falecido, e nem com a autora, e que mantinham uma convivência harmoniosa até então.

Ainda segundo o site, a motivação para as agressões terem ocorrido ainda são desconhecidas. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

