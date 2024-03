Casal Ã© preso por matar morador de rua a facadas em Mundo Novo

Um homem, de 52 anos, e uma mulher, de 30 anos, foram presos por matar Leandro Luciano Antunes de Lima, de 27 anos, conhecido como ‘Milão’, a facadas durante o domingo (17), na cidade Mundo Novo.

De acordo com o delegado da cidade, Alex Junior da Silva, a vítima “ele era um morador de rua muito querido pelos munícipes por sua espontaneidade e alegria. “Milão” como era popularmente conhecido, colecionava diversos vídeos na internet e participava frequentemente de programas de rádio e TV locais”.

As investigações levantaram que era por volta das 4h da madrugada, quando os autores encontraram a vítima caminhando pela cidade, quando lhe ofereceram uma carona. A vítima foi então levada pelo casal até uma estrada vicinal, próximo à fronteira com o Paraguai. No local, eles o agrediram e desferiram mais de 15 golpes de faca, causando o esgorjamento (corte da região anterior do pescoço).

Logo que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo, para esclarecer do crime. Durante as investigações, foram colhidos vários elementos como imagens de câmeras de segurança e depoimentos que levaram os policiais até os autores. Em menos de seis horas o crime foi elucidado e os autores presos em flagrante.

Eles foram encontrados às margens do Rio Paraná, no local conhecido como Prainha do Cascalho, oportunidade em que receberam voz de prisão. Os autores confessaram o crime e entregaram um vídeo aos policiais que mostra o momento da execução da vítima.

Eles alegaram terem praticado o crime por vingança, já que há aproximadamente 15 anos, quando a vítima ainda era adolescente, teria supostamente abusado sexualmente do irmão da autora, também adolescente.

