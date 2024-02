Casal em Citroën morre em colisão com caminhão na BR-376 em Ivinhema

Duas pessoas morreram em acidente às margens da BR-376, em Ivinhema ontem (17), as vítimas, um homem e uma mulher, estavam em um Citroen C3 que seguia sentido ao distrito de Amandina.

O carro e o caminhão Ford Cargo, que pertence a empresa de eventos de Nova Andradina, seguiam no mesmo sentido quando houve a batida fazendo com que os veículos saísse da pista. Os motivos do acidente ainda serão apurados.

Com o impacto, o Citroen ficou totalmente destruído e o casal que estava no veículo morreu antes mesmo do socorro chegar. Já no caminhão estavam três pessoas que sofreram ferimentos leves.

As vítimas ainda não foram identificadas. O carro tinha placas Mercosul e a suspeita é que sejam moradores de Ivinhema. Equipes do Corpo de Bombeiros, Perícia e policias Civil e Rodoviária Federal estiveram no local. O caso será investigado.

