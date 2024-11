Casal fica preso às ferragens de carro após acidente grave na BR-262, em Terenos

Um acidente grave, envolvendo um carro e uma carreta, deixou duas pessoas feridas durante o começo da noite de quinta-feira (14), na BR-262, em Terenos. O motorista teria ficado preso às ferragens.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Liga da Justiça Rádio e Televisão, o veículo de passeio teria colidido contra um caminhão. Com a violência do impacto, um casal que estava no carro acabou se ferindo.

O motorista, que não teve o nome divulgado, precisou ser desencarcerado das ferragens, uma fez que ficou com a perna presa. Ele teve uma fratura no fêmur e precisou ser encaminhando para a Santa Casa de Campo Grande.

Ainda segundo o site, o casal seria morador de Aquidauana. O condutor do caminhão não teve ferimentos pelo corpo.

