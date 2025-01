Casal morre durante grave acidente de trânsito entre Guia Lopes da Laguna e Bonito

Um casal, identificado como Andrea Bresolin e Gledson Peixoto, morreu durante um grave acidente de trânsito ocorrido durante a noite de terça-feira (31) na MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Bonito.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Rio Brilhante Digital, uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Rio Brilhante, trafegava pela rodovia quando tentou fazer uma ultrapassagem em um trecho proibido.

No entanto, durante a manobra, o veículo acabou colidindo com um Chevrolet Onix onde estava o casal que faleceu. Por conta da força do impacto, o carro que estava atrás do Onix também se envolveu no acidente.

Na caminhonete também seguia um casal, mas o condutor não teve ferimentos pelo corpo e a passageira teve algumas lesões leves, sendo socorrida pelas equipes de atendimento.

