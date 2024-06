Catador de reciclagens é esfaqueado nas costas e pede socorro em UPA da Capital

Homem, de 32 anos, procurou socorro em um posto de saúde após ter sido esfaqueado nas costas durante uma briga, com um morador de rua de 27 anos. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), no Jardim Colibri, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao local uma equipe da DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) já estava no local onde a confusão aconteceu, fazendo varredura e prendendo o autor, que estava escondido em uma casa.

Ao ser questionado, ele disse que estava dentro de casa quando a vítima chegou empurrando o portão e entrando, sem autorização. O autor então passou a empurrar o homem para fora, onde ficaram discutindo na rua, como estava com uma faca de cozinha nas mãos, ele acabou desferindo um golpe nas costas da vítima.

Depois disso, o autor voltou para o imóvel e a vítima foi para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, por meios próprios.

Para as autoridades, o homem contou que trabalha como catador de reciclagens e não possui moradia própria. Na unidade de saúde, a vítima recusou receber sutura no corte, sendo feito apenas um curativo.

O autor foi preso, sendo levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, bastante agitado. O caso foi registrado como resistência e lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também