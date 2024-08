Cena trágica: Motociclista voou em acidente e sofreu múltiplas fraturas no Tijuca

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Motociclista morre em acidente triplo no Tijuca

O motociclista Jolras Pereira dos Santos, de 62 anos, voou no acidente que provocou a sua morte no início da noite desta sexta-feira (2), na Avenida Dr. Nasri Siufi, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ele foi arremessado a cerca de 7 metros de distância do local do impacto.

Ainda conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias, a vítima sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, tendo praticamente sua morte sido instantânea e houve exposição de massa encefálica.

A motocicleta que ele conduzia parou um pouco mais longe do corpo, dando dimensão da alta velocidade que ele estava e a força do impacto frontal com um Corolla Cross. O acidente ainda envolveu um Renault Sandero, pois a vítima resvalou na traseira do veículo.

A reportagem ainda flagrou que o telefone celular de Jolras tocava a todo instante, mas como não havia presença da Polícia Científica, não era possível ser tocado, tendo sido preservado a cena do acidente para os trabalhos técnicos, como informou a Polícia Militar de Trânsito.

O motorista do Sandero, de 29 anos, explicou a reportagem que estava atrás de um veículo que iria fazer uma conversão à esquerda, quando o motociclista teria tentado ultrapassar os dois veículos, e acabou atingindo o automóvel parado.

Com isso, Jolras acabou invadindo a pista contrária e foi atingindo frontalmente pelo Corolla Cross que seguia pela avenida.

