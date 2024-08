JD1TV AGORA: Motociclista morre em acidente triplo no Tijuca

Jolras Pereira dos Santos, de 62 anos, morreu no início da noite desta sexta-feira (2) em um gravíssimo acidente envolvendo a sua motocicleta, um Renault Sandero e um Corolla Cross, na Avenida Dr. Nasri Siufi com a rua Dantas Barreto, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

O JD1 Notícias conversou com o motorista do Sandero, de 29 anos, explicou que estava atrás de um veículo que iria fazer uma conversão à esquerda, quando o motociclista teria tentado ultrapassar os dois veículos, e acabou atingindo o automóvel parado.

Com isso, Jolras acabou invadindo a pista contrária e foi atingindo frontalmente pelo Corolla Cross que seguia pela avenida.

Devido a forte colisão, o motociclista caiu na via e praticamente sem os sinais vitais. Os dois motoristas dos outros veículos não se feriram no acidente.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas apenas constataram o óbito do idoso no local do acidente.

Além da Polícia Militar de Trânsito, é aguardada a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

