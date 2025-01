Choque prende dupla que invadiu e tentou furtar cofre de lotérica do Coronel Antonino

Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar após furtarem uma lotérica no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (26).

Conforme as informações policiais, as autoridades foram acionadas para atender um caso de furto em andamento que estava ocorrendo no local. Ao chegar no endereço, um inspetor de monitoramento contou que dois homens haviam invadido o estabelecimento pelo telhado.

Em análise, os policiais encontraram sinais de arrombamento como: uma janela quebrada e danos no degrau de proteção. Além disso, por conta da invasão, as luzes internas estavam acesas e do lado de fora era possível ouvir barulhos vindos da lotérica.

Os suspeitos então fugiram pelo telhado. Para impedir o sucesso da fuga, os policiais fizeram um cerco com o apoio de outras viaturas. Um dos autores tentou se esconder em uma casa das proximidades. O outro foi localizado em uma empresa da vizinhança.

Em inspeção no estabelecimento, foi constatado que os autores queriam acessar o cofre da lotérica, mas como não tiveram sucesso, acabaram fugindo levando um celular.

A Perícia Técnica foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais no local, registrando danos e apreendendo ferramentas usadas no crime.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também