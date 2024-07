Ciclista morre a caminho do trabalho ao ser atropelado por caminhonete em Dourados

Ismael dos Santos Ribeiro, de 21 anos, morreu ao ser atropelado enquanto seguia para o trabalho. O acidente aconteceu na BR-163, entre os Parques das Nações I e II, em Dourados, na noite de domingo (30). O motorista da caminhonete também faleceu no acidente.

Conforme as informações iniciais, Ismael estava de bicicleta, indo para o serviço no acostamento da rodovia, quando foi atingido por uma caminhonete Toyota Hilux.

O ciclista sofreu um grave trauma no pescoço, morrendo no instante em que foi atingido. Devido a colisão, o condutor da caminhonete perdeu o controle e saiu da pista, capotando várias vezes.

Durante um dos capotamentos, o motorista foi jogado a cerca de 30 metros, morrendo ainda no local. Segundo o site Ligado na Notícia, a identidade do condutor não foi divulgada.

A CCR MSVia esteve no local junto com a Polícia Civil e a Perícia Técnica, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do acidente.

