Ciclista morre dias depois de ser atingido por moto no Santo Amaro

Ciclista, de 63 anos, morreu dias depois de ter sido atropelado por uma moto no cruzamento das Ruas Yokoama e Delfim Moreira, localizada na Vila Santo Amaro, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida pela moto durante a tarde do dia 28 de setembro de 2024. O ciclista então foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, que ao ver o caos no trânsito, os militares retiraram o veículo da pista.

Enquanto prestavam os primeiros socorros ao idoso, o motociclista aproveitou para fugir do local. O homem então foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, onde deu entrada consciente e orientado.

Porém, na manhã desta segunda-feira (14), o ciclista começou a passar mal, sentindo muitas dores no peito e apresentando dificuldades para respirar. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas o homem morreu ainda assim.

Diante da situação, o caso foi registrado na 7° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também